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У 2019 українці в Польщі
витратили рекордну суму грошей...

У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47

У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла в два рази, тоді як перекази в Україну майже не зросли.

Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47

Не отправляют денег в Украину, потому что все больше украинцев едут в Польшу на пмж со своими семьями, а не только на заработки.
kol61
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