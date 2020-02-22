У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла в два рази, тоді як перекази в Україну майже не зросли.
Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47
У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...
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Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47
Не отправляют денег в Украину, потому что все больше украинцев едут в Польшу на пмж со своими семьями, а не только на заработки.
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