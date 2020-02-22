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У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47
Пропонуємо до обговорення:
У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла в два рази, тоді як перекази в Україну майже не зросли.
Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика
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R2
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:36
К тому же некоторые товары в Польше дешевле ,чем у нас,например молочные, ПДВ-меньше,а если оформлять на TAX FREE,т.е. без ПДВ и пользоватся акциями-то и есть смысл покупать там и привозить сюда!
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borzol
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:49
Borzol, спасибо за разъяснение схемы, но это выгодно тем, кто ближе к границе. Мне дорога выйдет дороже. Проще ходить в АТБ и покупать во время акций.
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kakdela
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Додано: Нед 23 лют, 2020 21:57
https://news.finance.ua/ru/news/-/46556 ... statistika
мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли.
Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей”, – заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга “Gremi personal” Евгений Кириченко.
Вы только посмотрите, какие редиски! Вместо того, чтобы приезжать за хлебом, молоком, яйцами, салом, чесноком и т.д. в Украину, они нагло покупают польское! Да и деньги хотят переводить не через банки, а пользуются теневыми схемами - через водителей, знакомых...
Не патриоты они Украины и украинских банков, эх, не патриоты.
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yanyura
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4
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:12
yanyura написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46556 ... statistika
мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли.
Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей”, – заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга “Gremi personal” Евгений Кириченко.
Вы только посмотрите, какие редиски! Вместо того, чтобы приезжать за хлебом, молоком, яйцами, салом, чесноком и т.д. в Украину, они нагло покупают польское! Да и деньги хотят переводить не через банки, а пользуются теневыми схемами - через водителей, знакомых...
Не патриоты они Украины и украинских банков, эх, не патриоты.
Не удивлюсь если и пенсионеры скоро будут в Польшу на заработки ездить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Нед 23 лют, 2020 22:30
p_a_l написав:
Не удивлюсь если и пенсионеры скоро будут в Польшу на заработки ездить.
кто может тут и дальше даже ездит. В Италии например наших много
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Laven
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:07
Laven Подтверждаю, у меня соседка - высококвалифицированный врач, всю жизнь отдавшая для людей, не смогла жить на минимальную пенсию, уехала в лет 60 с хвостиком в Испанию. Связь потеряна, не знаю - существует или живет?
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Vovick
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