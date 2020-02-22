У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла в два рази, тоді як перекази в Україну майже не зросли.
Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:47
У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей - статистика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:36
К тому же некоторые товары в Польше дешевле ,чем у нас,например молочные, ПДВ-меньше,а если оформлять на TAX FREE,т.е. без ПДВ и пользоватся акциями-то и есть смысл покупать там и привозить сюда!
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:49
Borzol, спасибо за разъяснение схемы, но это выгодно тем, кто ближе к границе. Мне дорога выйдет дороже. Проще ходить в АТБ и покупать во время акций.
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:57
https://news.finance.ua/ru/news/-/46556 ... statistika
Вы только посмотрите, какие редиски! Вместо того, чтобы приезжать за хлебом, молоком, яйцами, салом, чесноком и т.д. в Украину, они нагло покупают польское! Да и деньги хотят переводить не через банки, а пользуются теневыми схемами - через водителей, знакомых...
Не патриоты они Украины и украинских банков, эх, не патриоты.
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:12
Не удивлюсь если и пенсионеры скоро будут в Польшу на заработки ездить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:30
Re: У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей.
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:07
Laven Подтверждаю, у меня соседка - высококвалифицированный врач, всю жизнь отдавшая для людей, не смогла жить на минимальную пенсию, уехала в лет 60 с хвостиком в Испанию. Связь потеряна, не знаю - существует или живет?
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:56
Росте кількість українських студентів в Польщі, картки яких поповнюють батьки в Україні...
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:13
Я вот не понял, а какого они считают, что они что-то вообще в Украину должны перечислять? Та я понимаю. что такая схема им нравиться, но люди поработав поняли, что можно хранить деньги в Польше, т.к надежнее, а тратить в Украине исключительно по необходимости. Ну и люди уже начинают потихоньку обустраиваться и перетаскивать родственников.
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:01
Туда на "Закупи" даже со Львова ездят.
Очень удобно и возврат НДС, кто постоянно уже привык.
Продукты, товары домашнего потребления, велосипеды, детские товары, одежда, секонд,....
Рынки,... в том же Дрогобыче просто "умерли" - дешевле самому съездить - разница в ценах начинается с ...3х раз. Туда - сигареты, водку,..
Так и приграничье с Венгрией. Даже макароны оттуда тянет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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