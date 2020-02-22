У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...

- Туда дорогу не перекопали?
Скоро будут проблемы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:02
- Туда дорогу не перекопали?
Скоро будут проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:09
Кочевников даже в Магадане много, ринулись на золотодобычу.
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