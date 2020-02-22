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У 2019 українці в Польщі
витратили рекордну суму грошей...

У 2019 українці в Польщі витратили рекордну суму грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:02

  Laven написав:
  p_a_l написав:Не удивлюсь если и пенсионеры скоро будут в Польшу на заработки ездить.


кто может тут и дальше даже ездит. В Италии например наших много

- Туда дорогу не перекопали?
Скоро будут проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:09

  Laven написав:В Италии например наших много

Кочевников даже в Магадане много, ринулись на золотодобычу.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:04

  ssnet написав:Я вот не понял, а какого они считают, что они что-то вообще в Украину должны перечислять? Та я понимаю. что такая схема им нравиться, но люди поработав поняли, что можно хранить деньги в Польше, т.к надежнее, а тратить в Украине исключительно по необходимости. Ну и люди уже начинают потихоньку обустраиваться и перетаскивать родственников.

Это оценка на основании выборки на границе. Сколько тратят украинцы, живущие в Польше, никто не считает.
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