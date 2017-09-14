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Скільки платять представникам
найнебезпечніших професій...

Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:56

Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:57

А как же пескоструйщик маляр судовой дробеструйщик механизатор? Не попадает в опасные провести?
maznosergyj
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