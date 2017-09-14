Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:56
Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:57
А как же пескоструйщик маляр судовой дробеструйщик механизатор? Не попадает в опасные провести?
|