Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:56
Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:57
А как же пескоструйщик маляр судовой дробеструйщик механизатор? Не попадает в опасные провести?
Додано: Нед 23 лют, 2020 23:25
Країна шизофреніків - до верховної ради вибирають зрадників та колаборантів, а в списку найнебезпечніших професій є всяка хрінь але не військовий, який обороняє ту країну.
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:08
Диву даєшся від таких небезпечних професій, а як же пожежні, військові, поліція. Можна подумати вони вилежуються на пухових перинах!
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:45
Прямой репортаж:
У Покровську триває акція протесту шахтарів
24.02.2020
Мітинг шахтарів у Покровську триває.
За тиждень ситуація ніяк не змінилась: заборгованість зарплатні на «Краснолиманській» продовжує зростати.
«Вже 5 місяців люди не отримують чесно зароблених грошей!»,
Це офіційно кращої державної прибуткової шахти.
- Хто має кращі умови?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05
И речь далеко не только о углекопах:
«Чтобы детей прокормить»: почему возле фронта голодают шахтерские жены
06 лютого 2020, 17:52
Донбас.Реалії
Сергій Горбатенко
В Луганской области жены шахтеров объявили голодовку
Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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