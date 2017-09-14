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Скільки платять представникам
найнебезпечніших професій...

Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:56

Скільки платять представникам найнебезпечніших професій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Дивися повний текст Скільки платять представникам найнебезпечніших професій (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:57

А как же пескоструйщик маляр судовой дробеструйщик механизатор? Не попадает в опасные провести?
maznosergyj
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:25

Країна шизофреніків - до верховної ради вибирають зрадників та колаборантів, а в списку найнебезпечніших професій є всяка хрінь але не військовий, який обороняє ту країну.
uvr_lviv
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:08

Диву даєшся від таких небезпечних професій, а як же пожежні, військові, поліція. Можна подумати вони вилежуються на пухових перинах!
gjkbuhfabz79
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:05

Работник сельского хозяйства

Жесть...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:45

Прямой репортаж:
https://pokrovsk.in.ua/u-pokrovsku-triv ... shahtariv/
У Покровську триває акція протесту шахтарів

24.02.2020
Мітинг шахтарів у Покровську триває.
За тиждень ситуація ніяк не змінилась: заборгованість зарплатні на «Краснолиманській» продовжує зростати.

«Вже 5 місяців люди не отримують чесно зароблених грошей!»,
Це офіційно кращої державної прибуткової шахти.
- Хто має кращі умови?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05

И речь далеко не только о углекопах:
«Чтобы детей прокормить»: почему возле фронта голодают шахтерские жены
06 лютого 2020, 17:52
Донбас.Реалії https://www.radiosvoboda.org/a/borgy-po ... 20638.html
Сергій Горбатенко
В Луганской области жены шахтеров объявили голодовку


Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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