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Яке житло найчастіше купують в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Українці готові переплачувати за надійне та енергоефективне житло, розповів Gazeta.ua Руслан Земляний, керівник професійного клубу забудовників.
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