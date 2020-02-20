Для разового проїзду у столичному громадському транспорті необхідно придбати QR-квиток.
Дивися повний текст Для разової поїздки в Києві буде потрібен QR-квиток: де купити і як користуватися (інфографіка).
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:49
Для разової поїздки в Києві буде потрібен QR-квиток: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для разової поїздки в Києві буде потрібен QR-квиток: де купити і як користуватися (інфографіка).
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:49
Задача для паровозика и подготовительной группы детского сада:
Телефона нет (варианты: разряжен, нет интернета, не смарт. Карт нет (не имеет, не взял).
Человек имеет только 8 грн. четырьмя монетами по 2 гривни, хочет за них купить билет, стоимостью 8 грн., оплатить за проезд и доехать домой.
ГДЕ именно и как, в: автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке он это сможет сделать?
Плодим зайцев?
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