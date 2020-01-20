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Показник тіньової зайнятості
впав до найнижчого за 10...

Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:12

Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого за 10 років рівня - 21%.

Дивися повний текст Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10 років рівня - Мінекономіки.
R2
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