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Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:12
Пропонуємо до обговорення:
Рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого за 10 років рівня - 21%.
Дивися повний текст Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10 років рівня - Мінекономіки
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