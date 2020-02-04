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Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Більшість автовласників в Україні адекватно сприймають необхідність контролю за безпекою газобалонного обладнання, проти цього можуть бути тільки напівлегальні станції техобслуговування, які ставлять неякісне або застаріле ГБО.
Дивися повний текст Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення контролю за правильністю встановлення - експерт
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R2
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Додано: Нед 23 лют, 2020 20:04
В СССР ковры с хрусталем тоже каждую весну дорожали по просьбам трудящихся, так что все зашибись, совок живет и процветает.
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olivera
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Додано: Нед 23 лют, 2020 20:26
И откуда таких ыкспердов откапывают, днище
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omb
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Додано: Нед 23 лют, 2020 21:15
А можно гражданам самим определять что и у кого ставить ? Опять кормушку хотят придумать, задрали. И еще нехороший человек-редиска ссылается на владельцев, да шоб ты всю жизнь ездил на самокате
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Igorten
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