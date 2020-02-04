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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:04

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість автовласників в Україні адекватно сприймають необхідність контролю за безпекою газобалонного обладнання, проти цього можуть бути тільки напівлегальні станції техобслуговування, які ставлять неякісне або застаріле ГБО.

Дивися повний текст Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення контролю за правильністю встановлення - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:04

В СССР ковры с хрусталем тоже каждую весну дорожали по просьбам трудящихся, так что все зашибись, совок живет и процветает.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:26

И откуда таких ыкспердов откапывают, днище
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:15

А можно гражданам самим определять что и у кого ставить ? Опять кормушку хотят придумать, задрали. И еще нехороший человек-редиска ссылается на владельцев, да шоб ты всю жизнь ездил на самокате :)
Igorten
 
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