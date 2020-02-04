Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Додано: Пон 24 лют, 2020 01:54

Ну що за брєд. Хто ці "адекватні" автогазолюбителі, які знімуть штанці і стануть раком? Дозволять добровільно залізти собі в кишеню? Хіба не зрозуміло для чого це все робиться? В 2019 році, в Україні автогазу було більше продано ніж бензину! Якийсь олігарх (відомо який) дуже втрачає... Ось і відповідь на всі питання. У нас, друзі, влада міняється, але відношення до найбідніших теж саме... Головне здерти побільше... У нас, що автівки з ГБО горять масово? Бо встановили ГБО не в дорогущих сервісах? Ну повний брєд... Той, хто ставить гбо, хай навіть в гаражі, прекрасно розуміє, що несе відповідальність, і що якщо хтось від його роботи постраждає, то не тільки його бізнесу кінець... Вже про екологію ніхто не думає? В Європі навпаки тільки й заохочують продажі автівок з салону з ГБО, а дизель евро 5 заборонили. А нам нє, не треба. Хай Європа нам скидує свої дизелі зі старими двигунами. Задовбали... Ну хочете ви думати за безпеку, так контролюйте маршрутки і автобуси з ГБО, і не лізьте ви до приватних авто. І ще. Я НЕ УСТАНОВЩИК ГБО.