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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:11

бред сивой кобылы никто не доволен очередной фейк
bezruk0303
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:11

Кто проплачивает все эти статьи?
В последнее время читаю, так прям страшно становится: как же я ездил с ГБО все это время без соответствующей бумажки...

Останется только техосмотр вернуть да справки-счет!
nikolenkokru
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:15

Короче, поставил гбо на субару оутбек (ставят 19лет) , приежаю на сертификацию на ул.крайнюю, сертификация 3000грн, в пятницу, и тут началось, звонят через три часа и вопрос мне : ГДЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ??? я в шоке, звоню газовщикам, те смеяться, приежают и показывают СЕРТИФИЦИСТАМ БЕЗМОЗГЛЫМ, провод заходит в пластиковый блок коробку и выходит провод со штекером под диагностику ...потом через пару часов отдают машину и говорят , СЕРТИФИКАТ во вторник !!! 3000грн взяли, приедь покажи СЛЕПЫМ где газ :( !!! Разводилово, очередная корупционная разводилка!!! Почему нельзя ввести цену 300 или 500 грн., А начинаются разводилово без чека....
prostoi2005
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:19

Очередная схема по обилечиванию. Как так, кто-то на чем-то экономит?! Непорядок...
serber682
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:54

Ну що за брєд. Хто ці "адекватні" автогазолюбителі, які знімуть штанці і стануть раком? Дозволять добровільно залізти собі в кишеню? Хіба не зрозуміло для чого це все робиться? В 2019 році, в Україні автогазу було більше продано ніж бензину! Якийсь олігарх (відомо який) дуже втрачає... Ось і відповідь на всі питання. У нас, друзі, влада міняється, але відношення до найбідніших теж саме... Головне здерти побільше... У нас, що автівки з ГБО горять масово? Бо встановили ГБО не в дорогущих сервісах? Ну повний брєд... Той, хто ставить гбо, хай навіть в гаражі, прекрасно розуміє, що несе відповідальність, і що якщо хтось від його роботи постраждає, то не тільки його бізнесу кінець... Вже про екологію ніхто не думає? В Європі навпаки тільки й заохочують продажі автівок з салону з ГБО, а дизель евро 5 заборонили. А нам нє, не треба. Хай Європа нам скидує свої дизелі зі старими двигунами. Задовбали... Ну хочете ви думати за безпеку, так контролюйте маршрутки і автобуси з ГБО, і не лізьте ви до приватних авто. І ще. Я НЕ УСТАНОВЩИК ГБО.
kinokin43
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 04:05

Написали бы проще, что владельцы авто поддерживают бездорожье страны..униан вы там что курите?
dima19724949
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:26

Особенно поддерживают увеличение цены установки ГБО в несколько раз и необходимость прохождения впоследствии регулярных техосмотра.
a_vit1955
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:00

Статья заказная. Большинство против прокладок
r_makcimchuk
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:23

Якась маячня,про ще один спосіб пограбування.
lenyforyou
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:31

Ложь псевдо эксперта

Это ужасно! Такая дешовая,низкосортная попытка манипулировать общественным мнением.От первого до последнего слова брехня! А причина банальна! Коломойскому и зекоманда хочется " Залесье в карман" добропорядочного гражданина!!!!
schokurov_serzh
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