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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:36

Врут прямо в лицо . Я не одного человека не знаю который поддерживает этот проект . Зато я знаю как минимум человек 20 которые в один голос говорят что Гончарук придумал как обобрать нищих
goha_1910
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:04

Враньё, раньше документы для переоборудования стоили 350грн и их выдавали СТО. Приезжали в сервисный центр, осматривали машину на правильность установки и если все хорошо то вписывали ГБО в тех паспорт. Теперь СТО ничего не выдает, нужно ехать в сертификационный центр и получать такую же бумажку как раньше выдавали СТО но теперь по цене минимум 3500 грн. Все сделано ради коррупции, ради обдирания людей, все направлено против людей, это геноцид... Наше правительство само топит людей, чем дальше тем только хуже.
turovskij_stas
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