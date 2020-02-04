Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Додано: Пон 24 лют, 2020 08:04
Враньё, раньше документы для переоборудования стоили 350грн и их выдавали СТО. Приезжали в сервисный центр, осматривали машину на правильность установки и если все хорошо то вписывали ГБО в тех паспорт. Теперь СТО ничего не выдает, нужно ехать в сертификационный центр и получать такую же бумажку как раньше выдавали СТО но теперь по цене минимум 3500 грн. Все сделано ради коррупции, ради обдирания людей, все направлено против людей, это геноцид... Наше правительство само топит людей, чем дальше тем только хуже.