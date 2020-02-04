Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 07:36
Врут прямо в лицо . Я не одного человека не знаю который поддерживает этот проект . Зато я знаю как минимум человек 20 которые в один голос говорят что Гончарук придумал как обобрать нищих
Додано: Пон 24 лют, 2020 08:04
Враньё, раньше документы для переоборудования стоили 350грн и их выдавали СТО. Приезжали в сервисный центр, осматривали машину на правильность установки и если все хорошо то вписывали ГБО в тех паспорт. Теперь СТО ничего не выдает, нужно ехать в сертификационный центр и получать такую же бумажку как раньше выдавали СТО но теперь по цене минимум 3500 грн. Все сделано ради коррупции, ради обдирания людей, все направлено против людей, это геноцид... Наше правительство само топит людей, чем дальше тем только хуже.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:01
Коррупция
Я - владелец авто, и я против ужесточения. Всем понятно, что это просто коррупция, берут деньги за воздух.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:02
turovskij_stas цена от 1770 если все по честному, до 2500 или "побыстрому" - врать не надо, но это не умиляет новое "достижение" власти
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