Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 09:09
Я поддерживаю ужесточение контроля над правительством и всеми чиновниками особенно в сфере денег акциза с топлива и укравтодора. Нужно ужесточить контроль куда уходят деньги и какого качества ложат асфальтное покрытие и кто отвечает за ямы на дорогах которые ломаю моё любимое авто.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:14
а то что каждый раз за регистрациюнужно платить 3500 грн и если не примут мридеться исправлять недочеты и платить повторно
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:20
За 3500 ее даже смотреть не будут в мрео. Все запишут и сертифицируют. Только коррупцию плодят
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:38
Все это только обдираловка людей. Так же как и техосмотр который снова хотят ввести. Я лично,не понимаю,зачем мне раз в два года платить кому то деньги,если они не несут ответственности,за мою машину,если что случись. И свою машину ремонтирую,только сам,что не доверяю. Не нужно писать от своего имени,а слушать мнение людей. Газ такой же опасный как и бензин.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:42
Да и в нормальных странах,людям возвращают половину стоимости оборудования,потому,что они беспокоятся за экологию,а у нас за свои карманы,и так зарплаты по миллиону. А у нас то акциз поднимите,то цену на сертификат,потому,что бензин перестали покупать. Бред.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:49
Брехня. Очередная обдираловка. За могут быть только заинтересованные .какая безопасность, что они могут гарантировать, за что платить? В конце концов страховка на кой хрен?
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:49
Ключевые слово " приобрести техническую документацию". Значит купить. А руки как росли из задницы так и будут от туда расти. И в голове вряд-ли прибавится. А зачем? Ноутбук есть. Сейчас прошивочку зальём и вуаля. Тупое стягивание денег и монополизм. Так вам майданутым и надо. Жаль, что остальные тоже страдают. Кстати и нынешней властью тоже всё было ясно. Кто не понял, аббревиатура ЗЕ, расшифровывается как zero emission. Тесть на выхлопе правления будем иметь ноль. и это в лучшем случае.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:54
Это просто выкачка денег. Как можно проверить газовое оборудование на машине, вчастности баллон не снимая? А если снимать, то сколько это будет стоить, да и по времени это очень долго. Поэтому это ТО для выкачка денег.
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:01
Интересно кто это поддерживает просто полатить место 500 грн за документы 2500. Просто какое-то хитрожопое чмо подмяло под себя весь этот рынок и диктует свои условия всем украинцам . И некому к сожалению его послать !!!
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