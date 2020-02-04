Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:17
С точностью до 90 процентов можно предположить, что этот человек, который почему-то и откуда-то "знает" о " мнении большинства" - - - - сам от этой схемы получает выгоду! Во-первых, сто на котором устанавливается гбо обязательно должны быть лицензировано!! Уже "эксперт" сам себе противоречит! Во-вторых этот же доп орган сертификации при выдаче лицензии, подчеркну единоразово при выдаче, должен был и просертифицировать работу этого сто! А теперь делают очередную"прокладку" по изыманию денег у народа! Все эти "мнения экспертов" - очередное замазывания их наживания!
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:19
Не морочте людям головы.в другом месте деньги сшибайте.отцепитесь от водителей!
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:23
Хорош болтать, петицию подписывайте.
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів.
№22/085238-еп
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів.
Востаннє редагувалось lavay6474 в Пон 24 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29
Ну так вводите бесплатный тех осмотр и проверяйте на здоровье!!! Зачем удорожали установку и регистрацию ГБО!!!! Все это корупция чистой воды!!!!!
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