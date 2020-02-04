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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:23

Хорош болтать, петицию подписывайте.

Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів.
№22/085238-еп
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів. https://petition.president.gov.ua/https ... tion/85238
Востаннє редагувалось lavay6474 в Пон 24 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 2 разів.
lavay6474
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29

Ну так вводите бесплатный тех осмотр и проверяйте на здоровье!!! Зачем удорожали установку и регистрацию ГБО!!!! Все это корупция чистой воды!!!!!
olegar209
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:03

Сертифікація в наших реаліях до безпеки ніякого відношення не має (просто збивання бабок). І багато по статистиці було вибухів ГБО за останній період по причині неякісного встановлення?
bimmer_com
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05

В нормальних країнах держава сприяє переходу на ГБО, як екологічно читсте паливо, а в нас тільки палки в колеса
bimmer_com
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:21

Зачем писать заведомо ложные статьи о том что большинство согласны теперь платить от 100 баксов и выше при этом ничего не поменяется в лучшую сторону опять будут на лапу требовать
novlug66
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:27

Гончарук,вампир и прихлебатель,я езжу на ГБО с 1995года и все нормально,а ты бумажки хочешь продавать по 3000,просто евровапир какой-то.
andreybespalko56
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:40

Так большинство владельцев поддерживаю или эксперт?
Чушь! Выкачка денег и обдираловка. Балон с пропаном намного безопаснее, чем бак бензина! Инцедентов с авто на ГБО - единицы, и как правило это машины на метане (их не более 5% от всех авто на ГБО).
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:44

Ложь, все направлено на обогащение чиновников.
kkomfi590
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:11

Вы же сами раздаёте разрешения на данный вид услуг для СТО... Если оно ставит некачественное гбо-сдадите того кто выдал и того кому выдали, а сто отхватит полюбе, ибо нечего ставить говницо на авто в котором ездят дети и жены!!!
yaro_86
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17

Черти когда же вы нажретесь
luker777777
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