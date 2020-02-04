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Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:20
Что?!!! Вы маршрутки уже на тех осмотра напроверяли так что они сыпятся на ходу, не смешите. Люди выкручиваться как могут, вам все мало, заботливые какие
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grach78arsenal
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:35
Я то не против ужесточения но блин максимум 500 грн это должно стоить но никак не 2500-3000! Особенно бесит, что по факту ты можеш этих экспертов консультировать а не они тебя
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sergeybelous1987
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