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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:20

Что?!!! Вы маршрутки уже на тех осмотра напроверяли так что они сыпятся на ходу, не смешите. Люди выкручиваться как могут, вам все мало, заботливые какие
grach78arsenal
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:35

Я то не против ужесточения но блин максимум 500 грн это должно стоить но никак не 2500-3000! Особенно бесит, что по факту ты можеш этих экспертов консультировать а не они тебя
sergeybelous1987
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:48

Re: Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Ясно, что "эксперт" врет и не бесплатно. А самое главное - приведите статистику по "взрыву" с ГБО, особенно на LPG! Бензин или не менее опасен - или даже более! Возгорания авто после ДТП на бензине - не новость, а трагический факт!
caban2001
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:54

Усложнение жизни ГБО - это просто бензиновое лобби. К примеру заправки группы Приват - они же просто страдают, глядя как люди ездят в 2 раза дешевле, чем на бензине. И наш президент вместе со своей призрачной партией завсегда исполнят хотелки крепкого хозяйст.... патриота Коломойского.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00

Я каждые 10т/км на сертифицированном СТО прохожу техобслуживание, плачу 500-600грн с обязательной отметкой в талоне ТО . Сейчас выдали книжку ТО. где ставят росписи и печати с указанием фактического пробега на время прохождения ТО. Кому и за что я обязан еще платить??? Сертификат у меня вписан в техталон еще с 2012г. Я против гаражных специалистов и тех кто умнее всех...мол я самостоятельно обслуживаю ГБО. Нет отметки прохождения ТО- нет права на эксплуатацию ГБО. Это мое личное мнение!
samorodchenko195920
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:10

на сертификации отдал 200 грн и они закрыли глаза на все нарушения, так что сделано это только для выгоды определённых лиц, но никак не для водителей
viktorovvadim1
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:12

eduard_k - + 100500
Крупные установщики (+чиновники-контролеры) пытаются под шумок пролоббировать свои интересы, вот и все.
Одни хотят убрать конкурентов, другие - получить дополнительную кормушку...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17

Это грабеж простых людей. Газ ставим от бедности. Везде это защита экологии, а в Украине коррупция. Вы хоть представляете сколько денег осядет в карманах дельцов при переоформлении документов
sergarmy1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:36

Ви че зовсім страх потеряли чи ваш Аваков із ума вижив черті
micha101035
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:37

  kkomfi590 написав:Ложь, все направлено на обогащение чиновников.

Пусть лжеэксперт прочтет все отзывы и увидит,что думают настоящие автомобилисты!
kkomfi590
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