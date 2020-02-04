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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:20
Что?!!! Вы маршрутки уже на тех осмотра напроверяли так что они сыпятся на ходу, не смешите. Люди выкручиваться как могут, вам все мало, заботливые какие
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:35
Я то не против ужесточения но блин максимум 500 грн это должно стоить но никак не 2500-3000! Особенно бесит, что по факту ты можеш этих экспертов консультировать а не они тебя
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:48
Re: Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
Ясно, что "эксперт" врет и не бесплатно. А самое главное - приведите статистику по "взрыву" с ГБО, особенно на LPG! Бензин или не менее опасен - или даже более! Возгорания авто после ДТП на бензине - не новость, а трагический факт!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:54
Усложнение жизни ГБО - это просто бензиновое лобби. К примеру заправки группы Приват - они же просто страдают, глядя как люди ездят в 2 раза дешевле, чем на бензине. И наш президент вместе со своей призрачной партией завсегда исполнят хотелки крепкого хозяйст.... патриота Коломойского.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00
Я каждые 10т/км на сертифицированном СТО прохожу техобслуживание, плачу 500-600грн с обязательной отметкой в талоне ТО . Сейчас выдали книжку ТО. где ставят росписи и печати с указанием фактического пробега на время прохождения ТО. Кому и за что я обязан еще платить??? Сертификат у меня вписан в техталон еще с 2012г. Я против гаражных специалистов и тех кто умнее всех...мол я самостоятельно обслуживаю ГБО. Нет отметки прохождения ТО- нет права на эксплуатацию ГБО. Это мое личное мнение!
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:10
на сертификации отдал 200 грн и они закрыли глаза на все нарушения, так что сделано это только для выгоды определённых лиц, но никак не для водителей
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:12
eduard_k - + 100500
Крупные установщики (+чиновники-контролеры) пытаются под шумок пролоббировать свои интересы, вот и все.
Одни хотят убрать конкурентов, другие - получить дополнительную кормушку...
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17
Это грабеж простых людей. Газ ставим от бедности. Везде это защита экологии, а в Украине коррупция. Вы хоть представляете сколько денег осядет в карманах дельцов при переоформлении документов
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:37
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