Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:13
Я так думаю что нужно контролировать установщиков гбо, т.к. они должны правильно устанавливать, и я не должен ехать и спрашивать у кого-то правильно ли мне поставили газ. Это чистой воды афера.
efa277800
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:18
Если бы это был действительно Контроль как в цивилизованных странах,а так очередная выкачка денег.
tven496
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:23
viktorovvadim1 написав:
на сертификации отдал 200 грн и они закрыли глаза на все нарушения, так что сделано это только для выгоды определённых лиц, но никак не для водителей
А можно подробнее пожалуйста?
deniskamensky2205
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:54
goha_19102020 написав:
переходите на сайт ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ
Офіційне інтернет-представництво Президента України .
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів.
https://petition.president.gov.ua/petition/85238
за номером №22/085238-еп
может хоть кто то прислушается
Подписал. Большинство как обычно повозмущается,утрется и пойдет платить. А,да-и петицию не подпишет. Увы.
LuckyG
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56
LuckyG тоже подписал
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omb
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16
omb написав: LuckyG
тоже подписал
Значит этот форум дал +60 бесполезных гневных комментариев и как минимум 2 голоса в петицию.
LuckyG
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16
Техосмотр вложили в топливо при Ющенко, забыли опять техосмотр появляется. Люди платят подоходный, НДС, тарифы газ, свет. Мало? Если все подсчитать выходит в среднем 70 процентов средне Украинской зарплаты оставьте не еду.
circun555
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