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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:13

Я так думаю что нужно контролировать установщиков гбо, т.к. они должны правильно устанавливать, и я не должен ехать и спрашивать у кого-то правильно ли мне поставили газ. Это чистой воды афера.
efa277800
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:18

Если бы это был действительно Контроль как в цивилизованных странах,а так очередная выкачка денег.
tven496
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:23

  viktorovvadim1 написав:на сертификации отдал 200 грн и они закрыли глаза на все нарушения, так что сделано это только для выгоды определённых лиц, но никак не для водителей

А можно подробнее пожалуйста?
deniskamensky2205
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:54

  goha_19102020 написав:переходите на сайт ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Офіційне інтернет-представництво Президента України .
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів. https://petition.president.gov.ua/petition/85238

за номером №22/085238-еп
может хоть кто то прислушается

Подписал. Большинство как обычно повозмущается,утрется и пойдет платить. А,да-и петицию не подпишет. Увы.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56

LuckyG тоже подписал
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16

  omb написав:LuckyG тоже подписал

Значит этот форум дал +60 бесполезных гневных комментариев и как минимум 2 голоса в петицию.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16

Техосмотр вложили в топливо при Ющенко, забыли опять техосмотр появляется. Люди платят подоходный, НДС, тарифы газ, свет. Мало? Если все подсчитать выходит в среднем 70 процентов средне Украинской зарплаты оставьте не еду.
circun555
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:59

Не поддерживают,не брешите.
andreybespalko56
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:46

  LuckyG написав:
  omb написав:LuckyG тоже подписал

Значит этот форум дал +60 бесполезных гневных комментариев и как минимум 2 голоса в петицию.

А что подписывать? Вот это "Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів."
Переведу. Челом бьем царю, смиренно просим, встали на колени и протестуем... А термин "адекватна ціна" каждый волен воспринимать по своему может для него 3500 и не деньги, что там такого, может пересмотреть и 6500?
За отставку проголосую, за отмену проголосую, а за это жалкое блеяние - нет.
Sam17a
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