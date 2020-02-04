Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Техосмотр вложили в топливо при Ющенко, забыли опять техосмотр появляется. Люди платят подоходный, НДС, тарифы газ, свет. Мало? Если все подсчитать выходит в среднем 70 процентов средне Украинской зарплаты оставьте не еду.
Значит этот форум дал +60 бесполезных гневных комментариев и как минимум 2 голоса в петицию.
А что подписывать? Вот это "Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів." Переведу. Челом бьем царю, смиренно просим, встали на колени и протестуем... А термин "адекватна ціна" каждый волен воспринимать по своему может для него 3500 и не деньги, что там такого, может пересмотреть и 6500? За отставку проголосую, за отмену проголосую, а за это жалкое блеяние - нет.