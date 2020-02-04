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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13

Какая безопасность им лижбы содрать денег
vzereteev
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:14

Последние 15-20 лет не слышал,что из- за ГБО кто-то пострадал...
birukofff
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:35

Лож и провокация , я против очередной кормушки . Если вы очень переживание за безопасность ,таки делайте бесплатно !
pavlospetros2000
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Повідомлень: 1
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