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Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13
Какая безопасность им лижбы содрать денег
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:14
Последние 15-20 лет не слышал,что из- за ГБО кто-то пострадал...
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:35
Лож и провокация , я против очередной кормушки . Если вы очень переживание за безопасность ,таки делайте бесплатно !
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:53
Только полный де*** может поддержать этот бред...
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:53
Большинство владельцев авто с ГБО - так НЕ считают))
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