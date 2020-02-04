Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Додано: Пон 24 лют, 2020 22:14

Короче поделюсь схемой. С 2020 года у газовщиков забрали возможность выдавать документы на установку ГБО , просто запретили , а на сертификации ГБО требуют документы от Газовщиков,акт выполненных работ,оборудование схема и ещё что то. Пришел я ставить на учёт 18.01.2020 машину а мне говорят пожалуйста идите на газовую сертификацию,короче не буду писать долго как я туда прорвался, но бараны настолько малограмотные и бестолковые ,что три часа не могли сфоткать газовый ЭБУ хотя я им сказал где он стоит. Кудахтали.......предоставьте нам доступ к блоку управления ГБО. Говорю где стоит бараны даже не понимают как он выглядит,сказал даже цвет проводов к нему. Сцуко пригнал газовщиков к ним в мрео Киевское 8044 на Крайней , они были просто в шоке от этих баранов малограмотных. 3000 гривен, и документы их о том,что газ я установил в Полтавской области,в забытом всеми селе. Схема вот такая у них! Так что знал бы,ставил на учёт без газа,а потом поставил газ . +3000 т.гр в кармане и сутки времени.