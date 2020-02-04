Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:45
Кожен новий уряд України придумує щось нове для того, щоб остаточно обібрати свій народ. То схеми Яценюка щодо оцінки та реєстрації нерухомості, то кодування супутникових телеканалів. При цьому виграють тільки наперед визначені особи, або компанії. Тепер ГБО, і знову в мільйонерах опиняться чітко певні особи. Три тисячі гривень тільки за те, що якийсь наближений до корита "спеціаліст" зробить висновок, відповідає обладнання безпеці чи ні. Багато хто за встановлення ГБО заплатив меньше. А вся сіль в тому, що власники АЗС багато втрачають на реалізації бензину, і саме вони є ініціаторами цього лайна, проплативши ідею.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:55
Интересно! Кто это будет рад тому, что с него здерут 100$ за одну бумажку, которая не гарантирует никакой безопасности. И кстати - я официальный установщик ГБО.
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:14
Короче поделюсь схемой. С 2020 года у газовщиков забрали возможность выдавать документы на установку ГБО , просто запретили , а на сертификации ГБО требуют документы от Газовщиков,акт выполненных работ,оборудование схема и ещё что то. Пришел я ставить на учёт 18.01.2020 машину а мне говорят пожалуйста идите на газовую сертификацию,короче не буду писать долго как я туда прорвался, но бараны настолько малограмотные и бестолковые ,что три часа не могли сфоткать газовый ЭБУ хотя я им сказал где он стоит. Кудахтали.......предоставьте нам доступ к блоку управления ГБО. Говорю где стоит бараны даже не понимают как он выглядит,сказал даже цвет проводов к нему. Сцуко пригнал газовщиков к ним в мрео Киевское 8044 на Крайней , они были просто в шоке от этих баранов малограмотных. 3000 гривен, и документы их о том,что газ я установил в Полтавской области,в забытом всеми селе. Схема вот такая у них! Так что знал бы,ставил на учёт без газа,а потом поставил газ . +3000 т.гр в кармане и сутки времени.
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:54
Всем кому страшно могут поставить в тридорога у дилера. Кому не страшно должны иметь возможность поставить сами и зарегистрировать за недорого! И мнение Эксперта не такое уж Экспертное)))))
Додано: Вів 25 лют, 2020 04:57
Я считаю что мрэо сервисные центры и полиция представляет больше опасности чем ГБО.
Додано: Вів 25 лют, 2020 05:28
Машина на газу взрывается не хуже машины на бензине владельцы хотят качественное топливо !!!!! А не ужесточение требование к сто
Додано: Вів 25 лют, 2020 07:10
Теперь желающие поставить ГБО будут покупать дешёвые комплектующие или даже б/у, устанавливать их в гараже дяди Васи, покупать документы, чтоб хоть как-то вложиться в бюджет, а государство поимеет с этого 100 баксов.Да, безопасность авто с ГБО значительно выростет!
Додано: Вів 25 лют, 2020 07:25
Re: Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
Мультфильм " Чиполлино":
"После того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!!!"
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