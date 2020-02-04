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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:48

Еще одна коррупционная схема, еще одна возможность унизить человека
vitema
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:21

Кто ты такой, что раасписываешся за большинство? Несчастных случаев из-за ГБО 1 на 10000 по сравнению с другими, и только идиот будет за то, чтобы к нему залезли в карман на 100, 150 баксов
anatoliy645406
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50

Интересно, читают ли они наши клиенты,или читают и думают,как облапошить ещё.
andreybespalko56
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05

А петиниция https://petition.president.gov.ua/petition/85238 уже набрала 3347 голосов, такими темпами есть шансы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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