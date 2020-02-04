Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 09:21
Кто ты такой, что раасписываешся за большинство? Несчастных случаев из-за ГБО 1 на 10000 по сравнению с другими, и только идиот будет за то, чтобы к нему залезли в карман на 100, 150 баксов
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50
Интересно, читают ли они наши клиенты,или читают и думают,как облапошить ещё.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05
А петиниция
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Я владелец авто с гбо, в техпаспорт не вписывал. Я против контроля за правильносттю установки гбо. Езжу уже 5 лет и горя не знаю. Расцениваю данную инициативу, как содрать с народа ещё за что нибудь. Дальше нужно установить контроль за правильностью установки колес на шиномонтаже, установки автомагнитолы ( ведь это же внедрение в электрику авто, гляди на ходу заглохнет), и установки пахучек на зеркало заднего вида в салоне, гляди мелькает перед глазами отвлекает водителя. Бред полнейший. Раньше уже был техосмотр, так даже машину не надо было везти в МРЭО, так за деньги всё решали. Мне кажется законодатели так и думают, как бы народ позлить дополнительными контролями, сборами и поборами. Лучше занялись бы с лопатами ремонтом дорог!!!
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:47
Ніхто ці коментарі не читає і не сприймає до уваги. Автомобілісти завжди були дойною коровою для влади. Є інші методи. Які? Вам вирішувать.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:01
Я за безопасность, однако не за такие деньги. На фоне нищеты нашего бытия эти расценки недопустимы.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:07
Колись кіт набори продавали в хоз магазинах і ніхто нічого не реєстрував. А те що гбо встановлювали в гаражах і не було ніяких масових вибухів балонів може тільки підтверджувати, що гбо не таке небезпечне як нам його підносять. А саме цікаве що в світі переводять навіть громадський транспорт на газ, там піклуються про єкологію. Питання в сертифікований авто встановити сертифіковане обладнання гбо і при цьому ще треба пройти ту саму сертифікацію, тобто сплатити ще комусь в карман за кілька фото?. Я не власник авто з гбо, не займаюся його встановленням, та не дуже як писака, але розумію що це ще одна корупційна складова та ще один привід на
Стало краще, зробимо їх ще раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:12
Мультфильм про чиполино смотрели.?
После того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать.
Люди ставят ГБО не от хорошей жизни. Что бы хоть как то сэкономить. Но синьор помидор стал меньше получать на продаже дерьмо- бензина, и купил закон что бы "законно" залезть в карман каждому кто старается выжить. Вот такая правда жизни.
А бред о опасности гбо от лукавого.
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