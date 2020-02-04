Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20

Я владелец авто с гбо, в техпаспорт не вписывал. Я против контроля за правильносттю установки гбо. Езжу уже 5 лет и горя не знаю. Расцениваю данную инициативу, как содрать с народа ещё за что нибудь. Дальше нужно установить контроль за правильностью установки колес на шиномонтаже, установки автомагнитолы ( ведь это же внедрение в электрику авто, гляди на ходу заглохнет), и установки пахучек на зеркало заднего вида в салоне, гляди мелькает перед глазами отвлекает водителя. Бред полнейший. Раньше уже был техосмотр, так даже машину не надо было везти в МРЭО, так за деньги всё решали. Мне кажется законодатели так и думают, как бы народ позлить дополнительными контролями, сборами и поборами. Лучше занялись бы с лопатами ремонтом дорог!!!