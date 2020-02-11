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Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:54
Я работал на заправке. И заправлял в сутки по 1000 машын с ГБО. Я не знаю какие водители придержали жесткие меры. Из 100 процентов 70 самопалы без документов но у них установлено качественно в багажнике . 30 процентов буржуи на крутых тачках у них с документами и практически у всех стоят балоны под машиной которые гниют от карозии, вот эти люди за жестких мер. Я ему показываю у Вас балон прогнил, а ему пофиг. Через некоторое время балоны от гнили не выдерживают и взрываются.
Простые люди без документов каждый день их пронюхивают и чистят.
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ksu100
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09
Бред сивой кобылы. Какой к черту эксперт? Кто опрашивал владельцев ГБО? Старые добрые жлобы со звездами на погонах просто решили лупашить по 2300 гривен с каждой установки за типа "сертификацию" ГБО? Или кто-то сомневается, что на територии бывших МРЕВ (ныне СЦ МВД) кто-то левый сможет пропихнуть свое ТОВ " Лаборатория Рога и Копыта" и стричь бабло не за хвост собачий? Отдельное спасибо US AID, за то, что купили жлобам новую оргтехнику и ПК, без вас им бы как раньше пришлось бы скидываться на новый принтер с левака, а так можно тратить откаты от лабораторий, судовых экспертов и решал на собственные нужды
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shum2de
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