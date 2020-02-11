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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:54

Гбо

Я работал на заправке. И заправлял в сутки по 1000 машын с ГБО. Я не знаю какие водители придержали жесткие меры. Из 100 процентов 70 самопалы без документов но у них установлено качественно в багажнике . 30 процентов буржуи на крутых тачках у них с документами и практически у всех стоят балоны под машиной которые гниют от карозии, вот эти люди за жестких мер. Я ему показываю у Вас балон прогнил, а ему пофиг. Через некоторое время балоны от гнили не выдерживают и взрываются.
Простые люди без документов каждый день их пронюхивают и чистят.
ksu100
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09

Бред сивой кобылы. Какой к черту эксперт? Кто опрашивал владельцев ГБО? Старые добрые жлобы со звездами на погонах просто решили лупашить по 2300 гривен с каждой установки за типа "сертификацию" ГБО? Или кто-то сомневается, что на територии бывших МРЕВ (ныне СЦ МВД) кто-то левый сможет пропихнуть свое ТОВ " Лаборатория Рога и Копыта" и стричь бабло не за хвост собачий? Отдельное спасибо US AID, за то, что купили жлобам новую оргтехнику и ПК, без вас им бы как раньше пришлось бы скидываться на новый принтер с левака, а так можно тратить откаты от лабораторий, судовых экспертов и решал на собственные нужды
shum2de
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:47

И снова здравствуйте тётя коррупция!!!
solomonovo_dmb
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:58

Я против. Очередная наглая ложь правительство не думает о народе а создаёт благоприятные условия для обдирания и так уже доверенного до нищеты народа
apuzanov1967
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:20

одни ур** к власти приходят и каждая мразь думает как еще больше поставить раком наш многострадальный народ. Долбаный эксперт ,брехливая мразь, аферист чистой воды .Интересно у кого он интересовался и кто ему дал одобрение на такую аферу с простого народа？ . Просто очень хочет срубить в свой карман несколько лимонов.как говорят аж в пупу режит. Наперсточник. Молодец
melnikvovchik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:08

Из за таких которые пишут такие статьи и делают общественное мнение " типа", а нам потом страдать. Всем что угодно только не для людей !!! ..... без слов, одни эмоции ( извиняюсь). Я сам на газ перешёл чтоб сэкономить,но не тут-то было. Такие " патриоты " не дадут сэкономить
seerrjj1982
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:24

Как ездил на газу так и ездить буду . Ето все хрень и вытягивание денег. Ладно страховку делать но газ вписывать не буду. Хто ездит на метане те сами без закона пойдут проверять .
1987atac
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:52

Уважаемые депутаты! Прикратите доставать народ своими дурными законами.заводы открывайте.экономику поднимайте.хватит над народом издеваться.оставте в покое водителей.
danilewskiy66
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:16

А где комментарии большинства? Кто кроме автора поддерживает обдираловку владельцев Авто с Гбо?
olegla7355
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  #<1 ... 891011
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