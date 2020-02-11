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Більшість власників авто з
ГБО підтримують посилення...

Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

Хто поддерживает подорожание ?
НАГЛАЯ БРЕХНЯ
читайте комментарии
polkan2833
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44

А дешевле сделать проверку нельзя. 1000 гривен потолок. Тогда можно говорить. А так 300$ откуда эти цифры берут так захотелось. Развод. А то что у вас, у власти контроль забрали так как иначе ПРИШЛО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ДАЙ НА КАРМАН. ВЕЗДЕ ВЗЯТНИЧЕСТВО. НАША СТРАНА ОБРЕЧЕНА с таким отношением власти к людям, РАБОЧИХ МЕСТ НЕТ А НАЛОГИ ВСЕ БОЛЬШЕ.
kovalghuk7
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:31

Пусть статистику приведут - сколько авто на пропане рвануло по причине некачественной (устаревшей) установки или установщиков. Нет такой статистики! Очередной схематоз блин. Скоро введут обязательный контроль качества электрокаров - для безопастности а то вдруг током.
kirillmartin2011
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:42

  1987atac написав:Как ездил на газу так и ездить буду . Ето все хрень и вытягивание денег. Ладно страховку делать но газ вписывать не буду. Хто ездит на метане те сами без закона пойдут проверять .

Страховка зачем? таксуешь на фирму штоль?
Люсибура
 
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