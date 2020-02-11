Більшість власників авто з ГБО підтримують посилення...

Хто поддерживает подорожание ?
НАГЛАЯ БРЕХНЯ
читайте комментарии
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44
А дешевле сделать проверку нельзя. 1000 гривен потолок. Тогда можно говорить. А так 300$ откуда эти цифры берут так захотелось. Развод. А то что у вас, у власти контроль забрали так как иначе ПРИШЛО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ДАЙ НА КАРМАН. ВЕЗДЕ ВЗЯТНИЧЕСТВО. НАША СТРАНА ОБРЕЧЕНА с таким отношением власти к людям, РАБОЧИХ МЕСТ НЕТ А НАЛОГИ ВСЕ БОЛЬШЕ.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:31
Пусть статистику приведут - сколько авто на пропане рвануло по причине некачественной (устаревшей) установки или установщиков. Нет такой статистики! Очередной схематоз блин. Скоро введут обязательный контроль качества электрокаров - для безопастности а то вдруг током.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:42
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], safonovstanislav, ssnet і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|