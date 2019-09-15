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У Берліні "розумні" урни
живляться сонячною енергією і...

У Берліні "розумні" урни живляться сонячною енергією і...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:50

У Берліні "розумні" урни живляться сонячною енергією і...

Пропонуємо до обговорення:
Влада столиці Німеччини експериментує зі сміттєвими баками нового покоління: вони вміщують втричі більше відходів, передають дані про свою завантаженість і кажуть перехожим "дякую".

Дивися повний текст У Берліні \"розумні\" урни живляться сонячною енергією і пресують сміття (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:50

В Берлине "умные" урны запитываются солнечной энергией и прессуют мусор.
У нас эти урны титушками называются, только в отличии от умных в Берлине наши тупые, и совсем не тот мусор прессуют.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:20

Красиво пишут. Но по факту, в Белине можно идти полкилометра по улице и не увидеть ни одной урны. Когда гуляли от Шарлотенбургского замка в сторону площади Эрнст-Ройтер, купили в маркете бананов. Шкурки от бананов вообще некуда было деть. Пришлось заходить во дворы жилые и там пихать в контейнер сквозь решетку сарайчика, в котором эти контейнеры стояли. закрытый на замок.
ALexxxS
 
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