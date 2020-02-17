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Економіст пояснив, як правильно
рахувати доходи українців

Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:26

Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців

Пропонуємо до обговорення:
Уповільнення зростання цін - тимчасове явище, розповів економіст Борис Кушнірук.

Дивися повний текст Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців.
R2
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