Уповільнення зростання цін - тимчасове явище, розповів економіст Борис Кушнірук.
Дивися повний текст Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 09:26
Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців
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Дивися повний текст Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:26
Это говорит о том что статистику пишут аферисты . Второе самое вероятное
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:25
А когда эти расчеты были правдивыми? Наследство досталось от Совка - так и пользуются до сих пор...
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