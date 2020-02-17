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Економіст пояснив, як правильно
рахувати доходи українців

Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:26

Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців

Пропонуємо до обговорення:
Уповільнення зростання цін - тимчасове явище, розповів економіст Борис Кушнірук.

Дивися повний текст Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:26

Это говорит о том что статистику пишут аферисты . Второе самое вероятное
goha_1910
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:25

По его словам, инфляция, которую считает Госстат, не отражает реальную ситуацию в стране.

А когда эти расчеты были правдивыми? Наследство досталось от Совка - так и пользуются до сих пор...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41

  Конрад Карлович написав:
По его словам, инфляция, которую считает Госстат, не отражает реальную ситуацию в стране.

А когда эти расчеты были правдивыми? Наследство досталось от Совка - так и пользуются до сих пор...

Удобство кивания на совок длится уже почти 30-ник. Что мешало все поменять?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:42

Re: Економіст пояснив, як правильно рахувати доходи українці

  ruvex написав:Удобство кивания на совок длится уже почти 30-ник. Что мешало все поменять?

Извиняюсь спросить - это кому вопрос вы задаете?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:46

  Конрад Карлович написав:
  ruvex написав:Удобство кивания на совок длится уже почти 30-ник. Что мешало все поменять?

Извиняюсь спросить - это кому вопрос вы задаете?

Пляшущим на костях наследникам.
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ruvex
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