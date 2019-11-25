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Комп’ютер навчився передбачати
інфаркт та інсульт

Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:43

Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт

Пропонуємо до обговорення:
Вчені вперше використали штучний інтелект (ШІ) для точного вимірювання кровотоку. Завдяки цим даним можна передбачати інфаркт і інсульт у пацієнтів.

Дивися повний текст Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт.
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