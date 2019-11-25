Вчені вперше використали штучний інтелект (ШІ) для точного вимірювання кровотоку. Завдяки цим даним можна передбачати інфаркт і інсульт у пацієнтів.
Дивися повний текст Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 09:43
Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт
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Дивися повний текст Комп’ютер навчився передбачати інфаркт та інсульт.
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