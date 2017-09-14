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У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету ВР з питань цифрової трансформації сказала перша заступниця комітету Кіра Рудик.
Дивися повний текст У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:10
Идея хорошая, только как на счет реализации???
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Галина441
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