Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету ВР з питань цифрової трансформації сказала перша заступниця комітету Кіра Рудик.
Дивися повний текст У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:09
У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:46
Та создать можно хоть миллион "специалистов", хоть 10, пообещав золотые горы, например, сделав бесплатные курсы с кофе и печеньками для пенсионеров, по окончании которых гордо на камеру выдавать соответствующие бумажки. Тут вопрос как найти им работу и чтоб за их работу кто-то заплатил реальные деньги.
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