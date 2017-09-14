Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету ВР з питань цифрової трансформації сказала перша заступниця комітету Кіра Рудик.
Дивися повний текст У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:09
У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:46
Та создать можно хоть миллион "специалистов", хоть 10, пообещав золотые горы, например, сделав бесплатные курсы с кофе и печеньками для пенсионеров, по окончании которых гордо на камеру выдавать соответствующие бумажки. Тут вопрос как найти им работу и чтоб за их работу кто-то заплатил реальные деньги.
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:52
https://news.finance.ua/ru/news/-/46578 ... v-byudzhet
Напомнило
Так спокойно признается, что Украина аграрная страна, как будто она всегда была такой, забыв, что Украина уже была технологичной страной, где успешно развивались космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение.
Да что о них говорить, если даже
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