У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки...
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Та создать можно хоть миллион "специалистов", хоть 10, пообещав золотые горы, например, сделав бесплатные курсы с кофе и печеньками для пенсионеров, по окончании которых гордо на камеру выдавать соответствующие бумажки. Тут вопрос как найти им работу и чтоб за их работу кто-то заплатил реальные деньги.
Мы должны вырубить леса, которые закрывают от нас пустыни, которые мы должны засадить деревьями, чтобы выросли леса. (Ф.Кривин, написано им во времена СССР).
Так спокойно признается, что Украина аграрная страна, как будто она всегда была такой, забыв, что Украина уже была технологичной страной, где успешно развивались космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение.
Да что о них говорить, если даже
3 октября 2013 С 2010 года в Украине исчезли четыре отрасли экономики, - эксперт ... "У нас де-факто почти исчезло производство обуви, аудио- и видеотехники, бытовой техники, спорттоваров. В этих отраслях остались только отдельные группы товаров, которые мы еще производим в Украине", - заявил он, сославшись на данные Государственной службе статистики.
Денисенко отметил, что в скором времени их судьбу могут повторить еще несколько, в частности производство одежды, посуды, смазочных материалов и, возможно, автомобилей.
Мы должны вырубить леса, которые закрывают от нас пустыни, которые мы должны засадить деревьями, чтобы выросли леса. (Ф.Кривин, написано им во времена СССР).
Так спокойно признается, что Украина аграрная страна, как будто она всегда была такой, забыв, что Украина уже была технологичной страной, где успешно развивались космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение.
Да что о них говорить, если даже
3 октября 2013 С 2010 года в Украине исчезли четыре отрасли экономики, - эксперт ... "У нас де-факто почти исчезло производство обуви, аудио- и видеотехники, бытовой техники, спорттоваров. В этих отраслях остались только отдельные группы товаров, которые мы еще производим в Украине", - заявил он, сославшись на данные Государственной службе статистики.
Денисенко отметил, что в скором времени их судьбу могут повторить еще несколько, в частности производство одежды, посуды, смазочных материалов и, возможно, автомобилей.
Это ни что более, как результат деятельности "Наглядовых рад" с непомерными З/П. И финансированием из-вне - Украине и населению остаются только долги.
Мало того, если внимательнее обратить внимание за этими процессами стоят институты Государственной власти. С воем наёмных кликуш, о "эффективном собственнике" - но как ни странно самом нищем производителе в Европе. Где уже "на каждого с сошкой - двадцать с ложкой".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.