|
|
|
Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Czinger представила потужний гіперкар Czinger 21C. Загалом виготовлять 80 екземплярів новинки.
Дивися повний текст Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93649
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:32
«V8 объемом 2,88 литра» - бред какойто О_о
Может 4,88?
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|323
|
|
|1
|123
|
|
|1
|90
|
|