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Czinger представила потужний
гіперкар (фото, відео)

Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:31

Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Czinger представила потужний гіперкар Czinger 21C. Загалом виготовлять 80 екземплярів новинки.

Дивися повний текст Czinger представила потужний гіперкар (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:32

«V8 объемом 2,88 литра» - бред какойто О_о
Может 4,88?
panzershreck1921
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