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У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:30
egor6508 написав:
- и не запарковался бы, если бы знал, что получит штраф 100% от парковочного испектора.
После эвакуации авто - уже точно не запаркуется))
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:25
Барыги при власти зарабатывают на всю катушку. Главное нагрести побольше. Такого даже при Яныке не было. Вот вляпались в зеленую чуму. Квинтэссенция старого патриотичного дерьма с новыми, набранными по объявлениям.
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