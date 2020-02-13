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Оржель прогнозує на літо
зниження ціни газу до $80

Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:37

Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80

Пропонуємо до обговорення:
Про це під сказав Олексій Оржель.

Дивися повний текст Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:37

Повторю здесь свой коментарий из статьи по сходной тематике: Газ на биржах - 95 долларов за 1000м3, накинем 20 долларов за транспортировку, умножим на курс, прибавим НДС. Получилось 3380 грн за 1000 м3. В январе уже выставили цены в 5868 плюс "пресловутая" доставка, размер ее отличается от региона, для Львовской области, почему то больше 2000 грн, но в среднем - ещё около 1000. Итого цена газа 6868 грн!! Наценка 3500грн, или более 100%% После того как поднялся шум, цену задним числом снизили, примерно на 1000. Но даже и после "снижения" это просто откровенный грабеж!! Если газ на споте станет 80 (а возможно и ниже, паника от короновируса - немалая), то украинцам его будут продавать по 800 долларов, скорее всего. Ну, а на ком еще можно заработать???
caban2001
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:16

Мине интересно, Оржель:
- на бирже в США играет,?
- Прогнозирует работу газовых компаний казённых?
- Загоняет кроликов?
- Или работает на Государство и население?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:18

  caban2001 написав:Повторю здесь свой коментарий из статьи по сходной тематике: Газ на биржах - 95 долларов за 1000м3, накинем 20 долларов за транспортировку, умножим на курс, прибавим НДС. Получилось 3380 грн за 1000 м3. В январе уже выставили цены в 5868 плюс "пресловутая" доставка, размер ее отличается от региона, для Львовской области, почему то больше 2000 грн, но в среднем - ещё около 1000. Итого цена газа 6868 грн!! Наценка 3500грн, или более 100%% После того как поднялся шум, цену задним числом снизили, примерно на 1000. Но даже и после "снижения" это просто откровенный грабеж!! Если газ на споте станет 80 (а возможно и ниже, паника от короновируса - немалая), то украинцам его будут продавать по 800 долларов, скорее всего. Ну, а на ком еще можно заработать???

Ваша арифметика ущербна - изначально отсутствуют расходы на "постоянную" - транспортные расходы, технологический газ., ЧС,...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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