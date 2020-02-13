Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80

Додано: Пон 24 лют, 2020 12:37

Повторю здесь свой коментарий из статьи по сходной тематике: Газ на биржах - 95 долларов за 1000м3, накинем 20 долларов за транспортировку, умножим на курс, прибавим НДС. Получилось 3380 грн за 1000 м3. В январе уже выставили цены в 5868 плюс "пресловутая" доставка, размер ее отличается от региона, для Львовской области, почему то больше 2000 грн, но в среднем - ещё около 1000. Итого цена газа 6868 грн!! Наценка 3500грн, или более 100%% После того как поднялся шум, цену задним числом снизили, примерно на 1000. Но даже и после "снижения" это просто откровенный грабеж!! Если газ на споте станет 80 (а возможно и ниже, паника от короновируса - немалая), то украинцам его будут продавать по 800 долларов, скорее всего. Ну, а на ком еще можно заработать???