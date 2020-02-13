Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80

Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58

Kudrjavuy



Я не говорю, что это точный расчет до "копейки". Но все дополнительные затраты, на которые вы намекаете, - мизер, например, "топливная составляющая", т.е. количество газа потребляемого для функционирования самих турбин, обычно считается как 3% от объема на 100 км транспортировки. Если принять как аксиому, что Украине выгоден контракт на транзит с Газпромом, то Нафтогаз получает от Газпрома, примерно (точные цифры засекречены, понятно, что именно от общественности Украины), 2,6-2,8 доллара за прокачку 1000 кубов на 100 км. Выходит - не так уж дорого этот газ качать. И НИКАК невозможно оправдать доходность в 110% от продажи газа собственному населению, и при этом бравурно рапортовать о "снижении тарифов"!!! К примеру, цена на спотовых рынках прошлой осенью доходила до 300-350 долларов за 1000 м3, а газ населению "барыги" продавали по примерно, той же цене, что и закупали, а то и ниже! И никаких "доп.затрат" на "трубу"!