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Штати ускладнюють правила видачі Green Card
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:21
Пропонуємо до обговорення:
З 24 лютого Америка може відмовити іноземцю у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги, повідомляє прес секретар Білого дому
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