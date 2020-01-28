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Штати ускладнюють правила
видачі Green Card

Штати ускладнюють правила видачі Green Card
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:21

Штати ускладнюють правила видачі Green Card

Пропонуємо до обговорення:
З 24 лютого Америка може відмовити іноземцю у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги, повідомляє прес секретар Білого дому

Дивися повний текст Штати ускладнюють правила видачі Green Card.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:25

Змішались в купу коні, люди... Автор явно плутає лотерею Diversity Immigrant Visa Program (яка в народі називається Green Card) і власне дозвіл на проживання - Permanent Resident Card (який у народі теж називають Green Card). ЇЇ отримують не тільки ті хто виграв лотерею, а і інші категорії іммігрантів. І відмовити у її видачі можуть не тільки учасникам лотереї.
NetSerpent
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